IP presenta denuncia por supuestos actos de corrupción que vinculan a Jorge Cálix y Ebal Díaz

Tegucigalpa, Honduras.

Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), presentó este martes, de manera pública, una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades y actos de corrupción, en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Bocanegra acudió a la Fiscalía General de la República con un paquete de 41 expedientes, ocurridos dentro de la institución entre los años 2019 y 2022, en los que se señalan como supuestos responsables al exministro de la Presidencia y dirigente nacionalista, Ebal Díaz, y al diputado liberal Jorge Cálix. Además, afirmó que varios notarios públicos estarían implicados en los hechos bajo investigación.

“El material entregado contiene casos de presuntas irregularidades en la gestión de trámites y documentos de propiedad, posibles beneficios económicos ilícitos, alteraciones de viáticos por empleados del IP, falsificación de firmas y sellos, y manipulación de certificaciones de herencias y claves catastrales”, declaró Bocanegra ante los medios de comunicación.

De acuerdo con el funcionario, los involucrados habrían incurrido en delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, ocasionando un perjuicio económico al Estado y afectando a numerosos usuarios del Instituto de la Propiedad.

Reacción de Jorge Cálix