IP presenta denuncia por supuestos actos de corrupción que vinculan a Jorge Cálix y Ebal Díaz

Según Francisco Bocanegra, Jorge Cálix y Ebal Díaz son acusados por supuestas irregularidades y actos de corrupción a lo interno del Instituto de la Propiedad.

Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP).

Tegucigalpa, Honduras.

Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), presentó este martes, de manera pública, una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades y actos de corrupción, en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Bocanegra acudió a la Fiscalía General de la República con un paquete de 41 expedientes, ocurridos dentro de la institución entre los años 2019 y 2022, en los que se señalan como supuestos responsables al exministro de la Presidencia y dirigente nacionalista, Ebal Díaz, y al diputado liberal Jorge Cálix. Además, afirmó que varios notarios públicos estarían implicados en los hechos bajo investigación.

“El material entregado contiene casos de presuntas irregularidades en la gestión de trámites y documentos de propiedad, posibles beneficios económicos ilícitos, alteraciones de viáticos por empleados del IP, falsificación de firmas y sellos, y manipulación de certificaciones de herencias y claves catastrales”, declaró Bocanegra ante los medios de comunicación.

De acuerdo con el funcionario, los involucrados habrían incurrido en delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, ocasionando un perjuicio económico al Estado y afectando a numerosos usuarios del Instituto de la Propiedad.

Reacción de Jorge Cálix

Tras conocerse la denuncia, el diputado liberal Jorge Cálix respondió enérgicamente a los señalamientos y rechazó las acusaciones.

“La única manera que me puedan parar es con un tiro, pero asegúrense de pegarme en la frente”, expresó el parlamentario durante declaraciones públicas.

Cálix calificó la acción como una maniobra política para evitar su participación electoral y arremetió contra Bocanegra, a quien llamó “empleado del narcofamilión”.

“No me voy a poner a pelear. Esta cuestión es con el dueño del circo, no con sus payasos. Están desesperados, quieren ver cómo diablos me frenen”, sostuvo el legislador.

Asimismo, aseguró que las acusaciones carecen de sustento:

“Si tuvieran una sola prueba, ya habrían presentado un requerimiento fiscal. Han estado con esta cantaleta del IP y no ha resultado nada. Una sola prueba y yo solito me voy a encerrar a Támara”, dijo, refiriéndose al principal centro penitenciario del país.

