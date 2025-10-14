Cálix no se rinde y apela decisión del CNE de no inscribirlo

Tegucigalpa.

Los abogados del diputado Jorge Cálix presentaron este 13 de octubre un recurso de apelación contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que rechazó su inscripción como candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras en el departamento de Olancho, de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025. El recurso fue interpuesto por el abogado Mariano Torres Flores, en representación de Cálix, con el objetivo de revertir la decisión del CNE y permitir su participación en los próximos comicios.

En el escrito se argumenta que la apelación se realiza “en el marco de la ley y ante las instancias jurisdiccionales que el Estado de Derecho garantiza a los ciudadanos”.

Caso en el TJE

El caso ahora está en manos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que deberá decidir si confirma o anula la resolución emitida por los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, quienes por unanimidad negaron la inscripción del exprecandidato presidencial para ocupar la vacante dejada por el diputado Samuel García. El CNE sustentó su decisión en el artículo 115, inciso 10 de la Ley Electoral, que prohíbe postular a personas que hayan participado en procesos internos o electorales de otro partido político dentro del mismo período electoral. "Existe una prohibición legal al haber participado en las elecciones del mismo período electoral; esta norma no admite interpretación extensiva por parte del Consejo", establece la resolución.