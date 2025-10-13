MP solicita al TJE documentos por denuncias de supuestas irregularidades

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que remita la documentación necesaria para investigar denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de ese organismo jurisdiccional. La denuncia sobre una posible instrumentalización del Ministerio Público contra el Tribunal de Justicia Electoral fue difundida por el diputado Jorge Cálix, quien compartió en su cuenta de X (antes Twitter) la solicitud oficial enviada por el ente acusador del Estado a los magistrados del tribunal.

“Atención, Honduras: el Ministerio Público, controlado por el familión, está presionando al TJE. Si logran condicionar al TJE y al CNE, podrían intentar desconocer o manipular el resultado del 30 de noviembre. ¡Esto es un ataque a la democracia, no lo permitamos!”, escribió Cálix. Entre los documentos requeridos por el MP figuran copias certificadas de la convocatoria a sesión ordinaria jurisdiccional del pleno, los expedientes de los casos de los diputados Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo, el acta levantada por el secretario general del TJE, Marvin Gerardo Matamoros, así como el audio y video de dicha sesión. El MP también solicitó la copia certificada del informe elaborado por el secretario general sobre el desarrollo de la reunión. “Siguen instrumentalizando al Ministerio Público, cuánta celeridad”, cuestionó la magistrada Miriam Barahona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recordó que ningún poder del Estado ni funcionario público puede ordenar, condicionar o inducir la acción penal. “El poder no otorga derecho a imponer la verdad; otorga el deber de respetar la justicia”, señaló la institución en un comunicado.

Las presuntas irregularidades

El 9 de octubre, el magistrado Mario Morazán presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en la que señaló presuntas irregularidades cometidas dentro del TJE. Según Morazán, sus compañeros magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona realizaron una sesión sin contar con el quórum necesario para aprobar la suspensión del acto reclamado en los expedientes de Cálix y Villalobo. En esa misma sesión, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de papeletas de diputados en los departamentos de Olancho y Choluteca, mientras se resolvían los recursos impugnatorios presentados.

Jorge Cáliz formaría parte del gabinete de Nasralla

A la espera de la resolución del TJE respecto al recurso de impugnación a la decisión del CNE, el Partido Liberal afirmó que acatará cualquier fallo. “Vamos a respetar lo que diga el TJE y serán ellos quienes tomarán la decisión al respecto. Creo que allí se definirá esta situación”, declaró Yani Rosenthal, expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). El candidato presidencial Salvador Nasralla aseguró que, aunque el diputado Jorge Cálix no sea inscrito para buscar la reelección por Olancho, formará parte de su gabinete si alcanza la presidencia.