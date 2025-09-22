CNE opta por contratación expedita tras declarar fallida licitación de conectividad

Tegucigalpa, Honduras

Tras el vencimiento del plazo de adjudicación del fallido proceso de licitación del servicio de conectividad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se alista para iniciar una nueva contratación de forma expedita. “Esperamos que el proceso se lance a más tardar el día de mañana (martes 23 de septiembre), hay casi 4,000 centros de votación que sí cuentan con red de datos celulares, el proceso de conectividad satelital hace referencia a cerca de 1,700 centros de votación que no cuentan con red”, detalló el consejero Marlon Ochoa.

Recordó que "este proceso se recibieron tres ofertas y las tres ofertas tuvieron defectos no subsanables en la documentación que presentaron y producto de que presentaron defectos no subsanables, la comisión evaluadora y el pleno por consiguiente declaro el proceso fracasado". A diferencia de la compra directa, la contratación expedita permite ofertas abiertas y obliga al CNE a invitar al menos tres empresas. "No puedo confirmar que empresas van a ser invitadas, pero esperamos que eso se defina entre hoy y mañana. La ley nos obliga a invitar a tres empresas, podemos invitar a más", indicó Ochoa. En cuenta regresiva para los comicios del 30 de noviembre, sectores pidieron al CNE dar celeridad al proceso y dotar de señal a los más de 1,700 centros de votación que no cuentan con el servicio. "Es urgente es la incorporación de 1,700 centros electorales que representan el 30% de todos los centros con una cantidad así de votos, digamos se puede afectar el resultado de las elecciones, la conectividad no es otra cosa que darle internet a esos sitios", remarcó el analista político Julio Larios.

Pese a que todavía se desconoce si las empresas que presentaron sus ofertas en el proceso de licitación fracasado volverán a participar o ser invitados por el CNE, Gustavo Sólorzano, presidente del Colegio de Abogados (CAH), explicó que en el nuevo proceso cualquier empresa puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos.