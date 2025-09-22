Inicia remodelación de la central hidroeléctrica Río Lindo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció este lunes el inicio de las obras de modernización y renovación del complejo hidroeléctrico Cañaveral–Río Lindo, en el norte del país, con una inversión superior a los 1,600 millones de lempiras.
El proyecto contempla la instalación de nuevos generadores, cambio de rodetes en las turbinas, la implementación de un sistema automatizado Scada y la repotenciación de la capacidad instalada, que pasará de 109 a 129 megavatios (MW).
“Estamos trayendo estas centrales, que habían quedado rezagadas, a estándares del siglo XXI con tecnología de alto nivel. Esta obra refleja la inversión pública histórica que impulsa la presidenta Xiomara Castro”, expresó el ministro de Energía y gerente de la Enee, Erick Tejada.
La remodelación permitirá incrementar en 20 MW la capacidad de generación eléctrica, con el fin de fortalecer el suministro en la zona norte y beneficiar a miles de hogares.
Durante el anuncio oficial, también estuvo presente el embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro, quien acompañó a las autoridades hondureñas en el inicio de los trabajos en la central Río Lindo.