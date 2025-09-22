  1. Inicio
Inicia remodelación de la central hidroeléctrica Río Lindo

La remodelación incluye nuevos generadores, turbinas renovadas y un sistema automatizado Scada para optimizar la operación de la hidroeléctrica.

La Enee indicó que se invierten 1,600 millones de lempiras en la remodelación de la central Río Lindo, en San Francisco de Yojoa.

Fotografía: ENEE
San Francisco de Yojoa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció este lunes el inicio de las obras de modernización y renovación del complejo hidroeléctrico Cañaveral–Río Lindo, en el norte del país, con una inversión superior a los 1,600 millones de lempiras.

El proyecto contempla la instalación de nuevos generadores, cambio de rodetes en las turbinas, la implementación de un sistema automatizado Scada y la repotenciación de la capacidad instalada, que pasará de 109 a 129 megavatios (MW).

“Estamos trayendo estas centrales, que habían quedado rezagadas, a estándares del siglo XXI con tecnología de alto nivel. Esta obra refleja la inversión pública histórica que impulsa la presidenta Xiomara Castro”, expresó el ministro de Energía y gerente de la Enee, Erick Tejada.

La remodelación permitirá incrementar en 20 MW la capacidad de generación eléctrica, con el fin de fortalecer el suministro en la zona norte y beneficiar a miles de hogares.

Durante el anuncio oficial, también estuvo presente el embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro, quien acompañó a las autoridades hondureñas en el inicio de los trabajos en la central Río Lindo.

