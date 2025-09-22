Inicia remodelación de la central hidroeléctrica Río Lindo

San Francisco de Yojoa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció este lunes el inicio de las obras de modernización y renovación del complejo hidroeléctrico Cañaveral–Río Lindo, en el norte del país, con una inversión superior a los 1,600 millones de lempiras.

El proyecto contempla la instalación de nuevos generadores, cambio de rodetes en las turbinas, la implementación de un sistema automatizado Scada y la repotenciación de la capacidad instalada, que pasará de 109 a 129 megavatios (MW).