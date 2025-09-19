¿Quiénes acompañaron a Xiomara Castro en su visita al papa León XIV?

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha sido recibida este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, con cuyas autoridades ha abordado después temas como la situación sociopolítica de la región o la inmigración.
El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.
En la reunión en la Secretaría de Estado vaticana, se ha aludido a "las buenas relaciones" bilaterales y se ha estudiado el papel de la iglesia y del Estado en el ámbito social, educativo y en la protección de los inmigrantes, según un comunicado de la Santa Sede.
"En la conversación se han tocado otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región", termina la escueta nota vaticana.
Xiomara Castro, en Roma desde el pasado miércoles acompañada por sus hijos Héctor y Zoe, acudió a su primera audiencia con el papa León XIV vestida de negro, siguiendo el protocolo.
Y le obsequió con un cuadro en el que el pontífice estadounidense aparece junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.
Xiomara Castro fue acompañada por una comitiva diplomática y familiar. Entre ellos estuvieron Héctor Zelaya, su hijo y secretario privado, la esposa de este, Marcela Kafati, Irene, nieta de Castro, y otros miembros familiares. También estuvo presente el canciller de Honduras, Javier Bu Soto.
Xiomara Castro saludando al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de Ciudad del Vaticano.
La presidenta Xiomara Castro entrega un cuadro al papa León XIV. La mandataria le explicó que fue pintado por un militar hondureño.
En el pasado, Castro ha pasado en otras ocasiones por el Vaticano: se reunió con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril.