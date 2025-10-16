Secretaría de Educación anuncia reanudación de clases a nivel nacional

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación informó este jueves mediante un comunicado oficial que a partir del viernes 17 de octubre se reanudan las clases presenciales en todo el país, "con excepción de los municipios que aún se encuentran bajo alerta amarilla en los que sea imposible poder desarrollar las actividades de manera normal, previa autorización de las autoridades departamentales o municipales".
Según la institución, la medida se toma con base en las últimas actualizaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Esto se hace tras la mejora de las condiciones climáticas y la reducción del nivel de riesgo en la mayor parte del territorio nacional.
La Secretaría instó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales de COPECO, SINAGER y la propia Secretaría de Educación.
Alertas en Honduras
Hoy, la Copeco dejó en alerta amarilla a los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso, debido a las lluvias y condiciones inestables que afectan extensa parte del territorio hondureño.
De igual manera, se amplió la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y Olancho, por un período de 24 horas, a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves.
Por otro lado, la entidad de previsión retiró la alerta roja para el Distrito Central, Francisco Morazán.