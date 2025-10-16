Rashid Mejía y Saraí Espinal denuncian en el MP al “El Divo de Comayagua” por difamación

Tegucigalpa, Honduras

Rashid Mejía y Saraí Espinal, aspirantes a diputación por el Partido Liberal, denunciaron este jueves ante el Ministerio Público a Luis Rodríguez, a quien señalan por difamación, injuria y calumnia. Ambos candidatos de Francisco Morazán afirmaron que la acción responde a “una serie de declaraciones falsas, malintencionadas y profundamente ofensivas” vertidas por Rodríguez en medios de comunicación y redes sociales. Según explicaron, las afirmaciones “atentan contra nuestro buen nombre, reputación profesional y dignidad familiar”. “No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra”, expresaron Mejía y Espinal tras interponer la denuncia.

En su declaración pública, los denunciantes solicitaron también que Rodríguez “responda ante la justicia por sus actos” y que cese “la campaña difamatoria con motivaciones personales y políticas”. Exhortaron al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva y que “se tomen las medidas pertinentes conforme a derecho” y subrayaron que la denuncia criminal no busca confrontación partidaria, sino defender la integridad personal y enviar un mensaje contra el uso de la desinformación en la política. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Este no es solo un acto en defensa de nuestra dignidad, sino un llamado a la responsabilidad en el debate público”, afirmaron. Asimismo, reiteraron su confianza en las instituciones y en el sistema judicial del país. En los últimos años, ha crecido la popularidad del ciudadano Luis Rodríguez, quien, a través de sus perfiles en Facebook y TikTok, difunde desinformación y contenidos engañosos sobre personajes políticos, presentándose como comunicador social.