Rashid Mejía y Saraí Espinal denuncian en el MP al “El Divo de Comayagua” por difamación

Rashid Mejía y Saraí Espinal, aspirantes a diputación por el Partido Liberal, denunciaron este jueves ante el Ministerio Público a Luis Rodríguez, a quien señalan por difamación, injuria y calumnia.
Ambos candidatos de Francisco Morazán afirmaron que la acción responde a “una serie de declaraciones falsas, malintencionadas y profundamente ofensivas” vertidas por Rodríguez en medios de comunicación y redes sociales.
Según explicaron, las afirmaciones “atentan contra nuestro buen nombre, reputación profesional y dignidad familiar”. “No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra”, expresaron Mejía y Espinal tras interponer la denuncia.
En su declaración pública, los denunciantes solicitaron también que Rodríguez “responda ante la justicia por sus actos” y que cese “la campaña difamatoria con motivaciones personales y políticas”.
Exhortaron al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva y que “se tomen las medidas pertinentes conforme a derecho” y subrayaron que la denuncia criminal no busca confrontación partidaria, sino defender la integridad personal y enviar un mensaje contra el uso de la desinformación en la política.
“Este no es solo un acto en defensa de nuestra dignidad, sino un llamado a la responsabilidad en el debate público”, afirmaron. Asimismo, reiteraron su confianza en las instituciones y en el sistema judicial del país.
En los últimos años, ha crecido la popularidad del ciudadano Luis Rodríguez, quien, a través de sus perfiles en Facebook y TikTok, difunde desinformación y contenidos engañosos sobre personajes políticos, presentándose como comunicador social.
En sus publicaciones, Rodríguez suele emitir declaraciones temerarias en las que difama a políticos opositores al oficialismo, vinculándolos con casos de corrupción y crimen organizado, sin aportar pruebas que sustenten sus afirmaciones.
“El Divo de Comayagua”, como también se le conoce, no solo usa sus redes sociales para levantar falsos contra personas, sino también para expresar abiertamente su apoyo al Partido Libertad y Refundación (Libre) y a su candidata presidencial, Rixi Moncada.
Rodríguez expresó recientemente que Saraí Espinal y su esposo, capitán José Antonio Coello Molina, “están involucrados en tráfico de drogas”.