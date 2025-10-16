  1. Inicio
Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 17 de octubre

La Enee brindó el listado de las colonias que estarán sin energía este viernes 17 de octubre.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este viernes 17 de octubre del presente año.
La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos nueve horas en las zonas mencionadas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en la zona norte y central del país.
Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de varios municipios de Honduras
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Social que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas en Morazán, Yoro, que no tendrán energía en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Otras zonas de Morazán, Yoro, que no contarán con el suministro eléctrico en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Colonias y caceríos en Yoro que sufrirán apagones de luz en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Otras zonas de Yoro, Jocón, que tendrán la suspención de energía eléctrica en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugares de Yoro, Yorito, Sulaco y Marale en Yoro también no tendrán energía en un horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

Estas colonias de La Lima, Cortés, no contarán con el servicio eléctrico en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

