Jorge Cálix llama a consejeras del CNE a garantizar elecciones libres

TEGUCIGALPA

“Sobre sus espaldas recae la responsabilidad de garantizar elecciones libres y ahuyentar los fantasmas que este gobierno cierne sobre el proceso electoral”, afirmó el congresista , al tiempo que valoró el papel clave que desempeñan ambas funcionarias en la defensa de la voluntad popular.

El diputado Jorge Cálix envió un mensaje dirigido a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, en el que les pidió asumir con firmeza la responsabilidad de asegurar un proceso electoral libre de interferencias del gobierno.

Cálix reconoció que legalmente el CNE no puede emitir órdenes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), puesto que se trata de un ente superior en jerarquía.

No obstante, aseguró que existe un derecho fundamental que debe prevalecer: el de cientos de miles de ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

En ese sentido, manifestó su respaldo al plazo que el CNE fijó al TJE para que emita la resolución que corresponde en su caso, pero cuestionó la forma en que se definió el tiempo otorgado.

“Dar un plazo en días inhábiles es caer en el juego de Marlon Ochoa y del familión y solo demuestra mala fe”, expresó, al exigir que cualquier plazo legal se establezca conforme a días y horas hábiles.

El diputado remarcó que se debe evitar cualquier actuación que genere desconfianza y que la institucionalidad electoral debe mantenerse firme para garantizar elecciones transparentes y sin maniobras que afecten la democracia.