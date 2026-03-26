Tomás Zambrano le responde a Mel Zelaya y defiende acciones del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Señor expresidente, parece que usted padece de memoria selectiva”, expresó Zambrano, al cuestionar las críticas del exmandatario tras las acciones del Legislativo.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respondió a los señalamientos del expresidente Manuel Zelaya Rosales, luego de la destitución de Johel Zelaya como fiscal general del Ministerio Público y la renuncia de Rebeca Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Recordó que en el pasado se intentaron acciones similares desde el Parlamento. “¿No recuerda que una Comisión Especial del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, quien fue electo con apenas 44 votos, intentó en varias ocasiones promover un juicio político?”, manifestó.

Según Zambrano, la diferencia radica en el respaldo político actual. “En su momento, lo único que les faltó fueron los votos. Hoy, esos votos sí los tenemos, porque el pueblo hondureño nos dio ese mandato en las urnas”, afirmó.

El diputado también defendió el juicio político y aseguró que se han respetado las garantías. “A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, nosotros hemos brindado todas las garantías al exfiscal general para su defensa”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que el funcionario tuvo la oportunidad de comparecer ante el pleno: “Se le ofreció el uso de la tribuna del hemiciclo para que presentara sus argumentos ante el pleno, derecho al que él decidió renunciar”.

Zambrano insistió en la legalidad del proceso al plantear una serie de interrogantes: “¿Tiene el Congreso Nacional la facultad de investigar y separar a funcionarios que él mismo elige? Sí. ¿Está el juicio político reconocido en la Constitución? Sí. ¿Se siguieron los procedimientos, plazos y requisitos establecidos en la ley? Sí”.

Además, cuestionó a la bancada oficialista. “Lo que sí empañó el proceso fue la violencia, el caos y la intolerancia que han caracterizado a la bancada de Libre”, expresó.

El legislador aseguró que las decisiones del Congreso buscan corregir prácticas del pasado. “No utilizaremos el poder para perseguir ni humillar a la oposición, ni para repetir las prácticas que tanto daño le hicieron al país”, dijo.