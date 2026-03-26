Presidente interino de la CSJ promete "no defraudar la designación"

Tegucigalpa.

Luego de su designación, el funcionario expresó su agradecimiento a los diputados que respaldaron la moción y afirmó que asume el cargo con responsabilidad, señalando que su gestión estará orientada al servicio del país. También manifestó su intención de cumplir con las expectativas depositadas en su nombramiento.

El magistrado Wagner Vallecillo Paredes asumió de forma interina la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia de Rebeca Ráquel Obando , en una decisión adoptada por el Congreso Nacional.

"Con profundo sentido de responsabilidad y compromiso, manifiesta su confianza en Dios para no defraudar dicha designación, asumiendo el reto con determinación y vocación de servicio", escribió la cuenta del Poder Judicial en redes sociales.

El Magistrado Wagner Vallecillo, en su condición de Presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, expresa su agradecimiento a los diputados de las distintas bancadas de los partidos políticos, quienes la noche de ayer depositaron su confianza en su persona para ejercer, de... pic.twitter.com/3FFvjclN1Y

"Asimismo, reafirma que trabajará de manera articulada con sus compañeros magistrados, jueces, así como con el personal auxiliar y administrativo, con el firme propósito de desempeñar sus funciones en beneficio de Honduras y en fortalecimiento del sistema de justicia", añadieron.

Su llegada a la presidencia interina se produjo a partir de una propuesta presentada por el diputado Jorge Cálix, la cual fue aprobada por el pleno legislativo para designarlo de manera temporal al frente del Poder Judicial.

Se prevé que el pleno de la Corte Suprema sea convocado para definir en las próximas horas la elección del presidente en propiedad del máximo tribunal.

La renuncia de Ráquel Obando se produjo casi una hora después de que el Legislativo destituyera de forma definitiva al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras haber sido sometido a un juicio político que se inició el lunes, y eligió a su sucesor, Pablo Reyes.

Zelaya fue destituido luego de que la comisión especial a cargo del juicio político le recomendara al pleno su separación inmediata, tras concluir el análisis de su gestión.

Previo a la votación, cuatro bancadas aprobaron el informe de la comisión especial, que fue leído en un ambiente de silbidos y consignas que coreaban los diputados de Libre.Reyes completará el tiempo que le restaba a Zelaya, quien asumió en diciembre de 2023 para un período de cinco años.