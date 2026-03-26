Es falsa la cita atribuida a María Antonieta Mejía sobre eliminar subsidios de combustibles a partir de abril

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales atribuye a María Antonieta Mejía, designada presidencial, una supuesta declaración sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles a partir de abril. Sin embargo, la cita es falsa. No hay registro público de que la funcionaria haya pronunciado esas palabras y, además, ella misma desmintió el contenido en conversación con LA PRENSA Verifica. "A partir de abril se eliminaran los subsidios, Doña Xiomara acostumbró a la gente a los subsidios, nuestro gobierno no se puede dar ese lujo de botar el dinero, no somo un país que produce riquezas tenemos prioridades", dice textualmente en el arte gráfico publicado en Tiktok, visualizado más de 38,000 veces desde el 22 de marzo.

En Honduras, durante la administración de Xiomara Castro, el gobierno ha aplicado subsidios para reducir el impacto del alza en productos y servicios esenciales. Entre esas medidas figura el subsidio a la energía eléctrica para hogares con consumo mensual igual o inferior a 150 kilovatios hora (kWh), así como apoyos al precio de la gasolina regular y del diésel. En medio del aumento de la presión sobre el mercado internacional del petróleo, la Secretaría de Energía (SEN) informó que el Gobierno absorberá el 50% del incremento internacional aplicado a la gasolina regular y al diésel, con el objetivo de reducir el impacto en el bolsillo de los consumidores. Según la información oficial citada en este chequeo, la gasolina superior se cotiza en 113.54 lempiras por galón, la regular en 101.37 y el diésel en 99.70. Aunque la gasolina superior no está incluida en el subsidio, la medida busca contener el encarecimiento de los derivados del petróleo y su efecto en el costo de vida. De acuerdo con lo anunciado por la SEN, el subsidio a los combustibles estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “María Antonieta Mejía+ eliminar + subsidios + abril” no arrojó resultados en medios de comunicación o fuentes oficiales que confirmen que la funcionaria haya hecho esa declaración. Lo que sí se encontró en la misma pesquisa fueron entrevistas difundidas entre el 13 y 18 de marzo, en las que Mejía menciona que el subsidio no se mantendrá por mucho tiempo y asegura que ya se están buscando medidas de mitigación. Entre ellas, figura esta entrevista de TelePais Honduras.

María Antonieta Mejía no afirmó en ningún momento que el gobierno eliminará los subsidios en abril ni que no puede “botar” dinero en subsidios de combustible, como asegura una publicación difundida en redes sociales. Consultada por LA PRENSA Verifica, la designada presidencial confirmó que esa cita es falsa.