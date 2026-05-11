Es falso que Rashid Mejía propuso chalecos y cascos obligatorios para usuarios de buses y taxis

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, propuso ante el Congreso Nacional que los usuarios de autobuses y taxis del transporte público utilicen chalecos reflectantes y cascos para prevenir accidentes de tránsito.

Sin embargo, es falso . No hay registro público de que el congresista haya presentado una iniciativa de ese tipo en el Parlamento.

Además, el periodista de LA PRENSA que cubre el Congreso no encontró rastro de esa supuesta propuesta en la agenda legislativa ni en los registros consultados sobre el contenido que circula en redes sociales.

“Que utilicen chaleco y casco los usuarios de autobuses y taxis para evitar accidentes”, es literalmente la presunta medida de Mejía plasmada en una entrada que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 9 de mayo.