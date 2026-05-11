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Es falso que Rashid Mejía propuso chalecos y cascos obligatorios para usuarios de buses y taxis

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No hay registro público en el Congreso Nacional ni en las redes sociales del diputado liberal de una moción para obligar a usuarios de buses y taxis a usar casco y chaleco reflectivo

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:22 -
  • Carlos Urrutia
Es falso que Rashid Mejía propuso chalecos y cascos obligatorios para usuarios de buses y taxis

Fotografía de Rashid Mejia en el los bajos del hemiciclo legislativo

 Imagen: El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, propuso ante el Congreso Nacional que los usuarios de autobuses y taxis del transporte público utilicen chalecos reflectantes y cascos para prevenir accidentes de tránsito.

Sin embargo, es falso . No hay registro público de que el congresista haya presentado una iniciativa de ese tipo en el Parlamento.

Además, el periodista de LA PRENSA que cubre el Congreso no encontró rastro de esa supuesta propuesta en la agenda legislativa ni en los registros consultados sobre el contenido que circula en redes sociales.

“Que utilicen chaleco y casco los usuarios de autobuses y taxis para evitar accidentes”, es literalmente la presunta medida de Mejía plasmada en una entrada que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 9 de mayo.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

 (Imagen: Facebook)

En Honduras, desde el 11 de enero de 2026 es obligatorio el uso de bandas reflectoras para motociclistas. Según la reforma por adición al artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito, la medida aplica a conductores y pasajeros de vehículos motorizados de dos y tres ruedas entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

La disposición busca aumentar la visibilidad de los motociclistas, prevenir accidentes nocturnos y reducir la incidencia de siniestros viales en el país. No obstante, este antecedente legal no respalda la supuesta moción atribuida a un diputado liberal para extender el uso de chalecos reflectivos y cascos a los usuarios de buses y taxis.

No existe moción

Una búsqueda en los canales oficiales del Congreso Nacional ( 1 , 2 ) no encontró registro de la presunta propuesta del diputado Rashid Mejía.

Tampoco se encontró información relacionada en las redes sociales ( X , Facebook , Instagram y TikTok ) de Mejía.

En todo caso, el periodista de LA PRENSA que cubre el Congreso confirmó que no hay registro de la presunta medida para combatir los accidentes de tránsito en Honduras.

En conclusión, es falso que Rashid Mejía haya presentado una moción para obligar a los usuarios del transporte público a utilizar casco y chaleco reflectante.

  • Fuentes
  • Canales oficiales del Congreso (1, 2)
    Redes Sociales de Rashid Mejía (1, 2, 3, 4)
    Periodista de LA PRENSA
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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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