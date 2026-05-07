Es falso que el diputado Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras un viaje en crucero

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras realizar un viaje familiar en un crucero por las Islas Galápagos, en Ecuador.
La misma publicación afirma que el Gobierno aprobará y entregará una donación de 10,000 millones de lempiras al parlamentario, debido a que supuestamente se encuentra en cuidados intensivos.
Pero la información es falsa. La Secretaría de Salud confirmó a LA PRENSA Verifica que, hasta la fecha de esta verificación, no existen casos registrados de hantavirus en Honduras. Además, el diputado Antonio Rivera desmintió ante LA PRENSA Verifica la versión difundida en redes sociales, al igual que la presunta donación.
“Diputado hondureño se contagia de hantavirus después de venir de vacaciones de un crucero de islas Galápagos”, se lee literalmente es una entrada en Facebook que despliega la imagen del parlamentario que fue difundida desde el 7 de mayo.
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores, a través del contacto con su orina, heces o saliva. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de una gripe común, pero la infección puede avanzar con rapidez y causar complicaciones respiratorias graves.
Un brote de hantavirus se registró a inicios de mayo de 2026 en un crucero que navegaba por el océano Atlántico desde Ushuaia, Argentina, con destino a Cabo Verde, en África. A bordo del crucero MV Hondius murieron tres personas y ocho resultaron contagiadas, según reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No ha sido contagiado
Tras realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Hantavirus + Honduras”, el equipo de verificación encontró una publicación del medio estatal TNH.
En el artículo, la Secretaría de Salud confirmó que, hasta la fecha de esta verificación, no existen casos registrados de hantavirus en Honduras.
Según la información publicada, Homero Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia, declaró: “Hasta este momento no tenemos ningún caso confirmado de hantavirus en Honduras, pero seguimos vigilantes y dando seguimiento a toda la información internacional relacionada con este brote”.
Además, Antonio Rivera Callejas, diputado, confirmó a LA PRENSA Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa.
En conclusión, es falso que Rivera Callejas haya sido afectado por hantavirus. Hasta la fecha de esta verificación, las autoridades sanitarias no reportan casos confirmados de esta enfermedad en Honduras.