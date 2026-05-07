Combustibles, agua y salario: así explotó la desinformación el bolsillo de los hondureños

San Pedro Sula, Honduras

El bolsillo de los hondureños se convirtió en el principal objetivo de la desinformación durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura.

Una investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó más de 60 bulos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026. Casi la mitad estuvo relacionada con combustibles, agua, salario mínimo, subsidios, remesas y costo de vida.

Los contenidos falsos explotaron preocupaciones económicas reales para fabricar enojo, incertidumbre y desgaste político.

Los combustibles concentraron buena parte de las narrativas falsas.

El aumento internacional del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán abrió un escenario ideal para la circulación de desinformación.

Circularon videos manipulados donde Asfura aparentemente justificaba incrementos para “tener más dinero”, artes alterados sobre precios semanales y publicaciones falsas sobre impuestos a remesas.

También reaparecieron contenidos antiguos relacionados con la tarjeta “La Cachureca”, difundidos como si fueran beneficios vigentes.