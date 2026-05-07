Así irrumpieron los deepfakes contra el gobierno de Nasry Asfura en sus primeros 100 días

San Pedro Sula, Honduras La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una de las principales herramientas de desinformación política durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura.

Una investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó más de 60 bulos difundidos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026.

Al menos uno de cada cuatro utilizó inteligencia artificial, manipulación visual o alteraciones audiovisuales para fabricar escenas políticas inexistentes.

Los principales blancos fueron el presidente Nasry Asfura y funcionarios relacionados con combustibles, relaciones internacionales y seguridad.

Los contenidos manipulados circularon principalmente en TikTok y Facebook.

Uno de los casos más virales mostró falsamente a Asfura besando la mano de Donald Trump durante la Cumbre Escudo de las Américas.

Otro video lo presentó saludando al mandatario estadounidense con besos en la mejilla.

LA PRENSA Verifica y EH Verifica comprobaron que ambos materiales fueron alterados digitalmente.

También circularon imágenes falsas que mostraron al mandatario hondureño estrechando la mano de Nayib Bukele tras tensiones diplomáticas entre Honduras y El Salvador.