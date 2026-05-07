Facebook y TikTok se convirtieron en las autopistas de la desinformación política

San Pedro Sula, Honduras

Facebook y TikTok concentraron buena parte de la circulación de desinformación política durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura. Una investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó más de 60 bulos difundidos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026. La mayoría circuló mediante videos manipulados, deepfakes, artes gráficos falsos y publicaciones emocionales difundidas principalmente en ambas plataformas.

La desinformación se volvió visual.

TikTok impulsó especialmente videos relacionados con Trump, combustibles, protestas ciudadanas y deepfakes políticos. Facebook concentró artes manipulados, cadenas virales y citas falsas atribuidas a funcionarios. Uno de los contenidos más compartidos mostró falsamente a Nasry Asfura besando la mano de Donald Trump durante la Cumbre Escudo de las Américas. Otro video lo presentaba saludándolo con besos en la mejilla. Ambos contenidos circularon primero en TikTok y luego fueron amplificados en Facebook.

Los algoritmos premiaron el contenido emocional

La investigación detectó que los contenidos con mayor circulación apelaron principalmente al enojo, la burla y el miedo económico. Los temas relacionados con combustibles, agua y salario mínimo generaron mayores interacciones que otros contenidos políticos. Mientras más emocional era la publicación, mayor capacidad tenía de viralizarse. LA PRENSA Verifica también identificó que algunos contenidos fueron amplificados por perfiles políticos, creadores digitales e incluso periodistas.

La velocidad superó la capacidad de verificación