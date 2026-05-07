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Videos viejos y frases inventadas: la desinformación más barata también fue la más efectiva

Una investigación detectó que buena parte de los bulos reutilizó contenido antiguo y frases falsas para fabricar crisis políticas

Videos viejos y frases inventadas: la desinformación más barata también fue la más efectiva

Esta ilustración esta hecha en Gemini.

San Pedro Sula, Honduras
Aunque los deepfakes crecieron durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura, la manipulación simple siguió siendo la fórmula más utilizada para fabricar desinformación política en Honduras.

Una investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó más de 60 bulos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026. Una parte importante reutilizó videos viejos, frases inventadas, declaraciones fuera de contexto y artes manipulados.

La estrategia fue constante: tomar, contenido real, alterarlo parcialmente y viralizarlo.

Así circularon videos antiguos del presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, criticando subsidios energéticos como si fueran declaraciones recientes de su gestión actual. El contenido original correspondía a 2023.

También se reutilizaron videos grabados antes de las elecciones para fabricar supuestas autocríticas de Juan Diego Zelaya sobre sus primeros 100 días como alcalde.

Las citas falsas dominaron Facebook

Las frases inventadas se convirtieron en uno de los formatos más repetidos de desinformación.

LA PRENSA Verifica desmintió publicaciones que atribuían a funcionarios declaraciones inexistentes sobre salarios, subsidios, agua potable y programas sociales.

La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta, fue vinculada falsamente con supuestos congelamientos salariales para docentes.

También circularon contenidos falsos sobre Kamala Harris, Ebal Díaz y Juan Diego Zelaya.

La investigación detectó que Facebook concentró gran parte de los artes manipulados y citas falsas atribuidas a funcionarios.

La mezcla entre verdad y mentira aumentó la efectividad

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que muchos de los bulos más virales no necesitaron tecnología sofisticada.

Bastó alterar parcialmente un contenido verdadero.

La efectividad radicó en mezclar hechos reales con elementos falsos.

Sí existían los personajes. Sí existían las entrevistas. Sí existían las grabaciones.

La manipulación consistió en sacar de contexto, editar fragmentos o fabricar frases inexistentes.

Cada publicación falsa obligó a instituciones y funcionarios a reaccionar, aclarar y desmentir hechos que nunca ocurrieron.

La investigación concluye que la manipulación simple siguió siendo una de las herramientas más rápidas y efectivas para contaminar la conversación pública en Honduras.

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Carlos Girón
Carlos Girón
carlos.giron@elheraldo.hn

Editor de LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Primer periodista de Centroamérica y el Caribe especializado en desinformación, verificación digital y fact-checking político. Docente en la UJCV.

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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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Redacción web
Perla Ordóñez

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