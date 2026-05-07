Videos viejos y frases inventadas: la desinformación más barata también fue la más efectiva

San Pedro Sula, Honduras

Aunque los deepfakes crecieron durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura, la manipulación simple siguió siendo la fórmula más utilizada para fabricar desinformación política en Honduras.

Una investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó más de 60 bulos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026. Una parte importante reutilizó videos viejos, frases inventadas, declaraciones fuera de contexto y artes manipulados.

La estrategia fue constante: tomar, contenido real, alterarlo parcialmente y viralizarlo.

Así circularon videos antiguos del presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, criticando subsidios energéticos como si fueran declaraciones recientes de su gestión actual. El contenido original correspondía a 2023.

También se reutilizaron videos grabados antes de las elecciones para fabricar supuestas autocríticas de Juan Diego Zelaya sobre sus primeros 100 días como alcalde.