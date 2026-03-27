"Señalamientos contra mi administración resultan injustos": Rebeca Ráquel

Tegucigalpa.

“A toda la familia del Poder Judicial , hoy quiero expresar ante todo mi gratitud. Gracias a las y los magistrados, jueces, defensores públicos, personal administrativo, técnico y de apoyo”, manifestó.

La magistrada Rebeca Ráquel Obando compartió un video en el que expresó su agradecimiento a los distintos sectores del Poder Judicial, luego de presentar su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En su declaración, explicó que su decisión se da en medio de un contexto complejo para el país. “He presentado mi renuncia a la presidencia del Poder Judicial en un contexto complejo para el país y sus instituciones con el propósito de preservar la estabilidad y evitar que la justicia se vea arrastrada a una confrontación que no beneficia a la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, defendió su gestión al frente del máximo órgano judicial. “Deseo dejar claramente establecido con serenidad y responsabilidad que mi gestión se condujo en todo momento con estricto apego a la Constitución de la República, a la ley y a las normas que rigen el ejercicio de la función pública”, afirmó.

La magistrada también se refirió a los señalamientos en su contra. “Los señalamientos que se han formulado en torno a mi administración resultan en muchos casos injustos, tanto en lo humano como en lo institucional, porque no reflejan la realidad del trabajo realizado”, expresó.

Obando mencionó el impacto de la situación en su entorno familiar. “Soy esposa, madre y abuela, y desde ese lugar profundamente humano no puedo ser indiferente al impacto que esta situación genera en mi familia”, indicó, al tiempo que aseguró que no permitirá que sus seres queridos enfrenten consecuencias injustas.