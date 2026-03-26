Wagner Vallecillo es ratificado como presidente de la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.

La reunión de magistrados comenzó a las 3:00 de la tarde y concluyó cerca de las 6:00 p.m., momento en que Vallecillo salió a brindar sus primeras declaraciones tras asumir la titularidad del órgano judicial .

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó este jueves la ratificación de Wagner Vallecillo como presidente, en una decisión adoptada por unanimidad durante una sesión que se extendió por casi tres horas.

En una breve comparecencia, el magistrado agradeció el respaldo recibido por parte de sus colegas: "Para mí es un alto honor que he recibido de los magistrados del Pleno que de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso; en ese sentido expreso mi agradecimiento por su confianza".

Vallecillo aseguró que asume el cargo con responsabilidad y compromiso institucional, subrayando que su gestión estará enfocada en fortalecer la justicia en el país.

En su mensaje, también hizo referencia a su fe como parte del reto que inicia: "Confío en Dios para no defraudar esta designación y afronto este reto con determinación, prudencia y vocación de servicio".

El nuevo presidente del Poder Judicial enfatizó el carácter institucional de la Corte Suprema y su rol dentro del Estado. "Quiero ser claro: el Poder Judicial es una institución del Estado que trasciende coyunturas. Su misión es garantizar el respeto a la ley, a la constitución y a los derechos de todas las personas sin distinción alguna", aseguró.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo coordinado entre todos los actores del sistema judicial para fortalecer su funcionamiento.

"En ese camino trabajaré de manera articulada con mis compañeros magistrados y magistradas, con juezas y jueces, así como con todo el personal auxiliar y administrativo, fortaleciendo la unidad institucional y el compromiso con una justicia independiente, transparente y accesible", indicó.

Vallecillo también envió un mensaje dirigido tanto al personal judicial como a la ciudadanía, en el que llamó a mantener la confianza en el sistema.

"Les hago un llamado a la calma, a la confianza y al compromiso. Este es un momento que requiere serenidad, responsabilidad y altura institucional. La labor de cada uno de ustedes es esencial para que el sistema de justicia continúe funcionando con normalidad, eficiencia y respeto a la ciudadanía", sostuvo.

En esa misma línea, reiteró que el sistema judicial continuará operando con normalidad pese al contexto actual.