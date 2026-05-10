Incendios forestales en aumento: más de 454 siniestros y 18,600 hectáreas devastadas en el país

Tegucigalpa, Honduras

Durante el actual periodo de sequía, el país enfrenta un repunte de incendios forestales que ya suma al menos 454 eventos registrados. Estos siniestros han provocado la destrucción de más de 18,600 hectáreas de bosque en distintas regiones del territorio nacional, generando una creciente preocupación por el impacto ambiental. Según informes del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el departamento de Francisco Morazán se encuentra entre las regiones más impactadas por los incendios, junto con varias áreas protegidas que han registrado importantes pérdidas en su vegetación y biodiversidad. Las autoridades de socorro advierten que más del 90% de estos siniestros están relacionados con la actividad humana, principalmente por quemas agrícolas mal manejadas, descuidos o acciones intencionales que terminan descontrolándose y provocando graves daños ambientales.

Los más de 400 incendios forestales registrados han obligado a las instituciones de respuesta a emergencias a reforzar las acciones de control y extinción del fuego en diferentes puntos del país. En la capital, la situación también es evidente, ya que una espesa capa de humo se ha extendido sobre la ciudad, deteriorando la calidad del aire y generando inquietud entre los habitantes. Las autoridades advierten sobre posibles afectaciones a la salud, con mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades respiratorias. El Cuerpo de Bomberos informó que en la actualidad se mantienen activos incendios forestales en las zonas de El Cimarrón y El Chimbo, donde las brigadas trabajan intensamente para contener las llamas y evitar su propagación.