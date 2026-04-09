Said Martínez, Walter López y Christian Ramírez, elegidos para el Mundial 2026

El ambiente mundialista ya se siente en cada rincón del planeta. A pocos días de que arranque la gran fiesta del fútbol, la expectativa crece entre aficionados, selecciones y protagonistas que sueñan con dejar su huella en el torneo más importante del deporte rey.

La cercanía del Mundial 2026 no solo despierta emociones en los jugadores, sino también en todos los actores que forman parte del espectáculo. Cada detalle comienza a tomar forma y las selecciones afinan los últimos aspectos para llegar en óptimas condiciones a una competencia que promete intensidad, drama y momentos inolvidables.

En medio de esta cuenta regresiva, ya se han dado a conocer los árbitros que impartirán justicia en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. La lista incluye representantes de toda la región de Concacaf, confirmando la confianza en el talento arbitral del área para uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.