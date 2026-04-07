Estrella que jugará el Mundial, bajo la lupa: provocó un escándalo

Una de las figuras del Flamengo que participará en la Copa del Mundo se encuentra bajo investigación interna por parte del club debido a su comportamiento fuera de los terrenos de juego.
El nombre de Gonzalo Plata ha vuelto a colocarse en el foco mediático en Brasil, luego de que se revelaran informaciones relacionadas con su conducta extradeportiva durante su etapa en el Flamengo.
De acuerdo con un reporte divulgado por O Globo, el delantero ecuatoriano está siendo sometido a un seguimiento riguroso por la institución brasileña a raíz de reiterados episodios de indisciplina y su presunta cercanía con la vida nocturna en Río de Janeiro.
De acuerdo con el citado medio, la directiva de Flamengo ya monitorea desde el año pasado una serie de conductas que incluyen retrasos, ausencias en entrenamientos y la presencia de personas externas durante las concentraciones del equipo.
La misma fuente detalla que, durante varias estancias en hoteles, el propio personal de seguridad del club tuvo que desalojar a acompañantes que el jugador introdujo sin autorización, una situación que se repitió en más de una ocasión.
La investigación señaló que, de cara a partidos claves del calendario, Gonzalo Plata fue visto en locales nocturnos de la Zona Sur y Barra da Tijuca, dos de los principales polos de la vida social de Río de Janeiro.
Dichas salidas ocurrieron incluso en la previa de duelos importantes, como las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, competencia que el propio Flamengo terminó conquistando tras superar al Palmeiras en la final.
Por su parte, el 'Mengao' no ha emitido comentarios oficiales sobre los hechos ni sobre la situación contractual del futbolista ecuatorino, que tuvo la oportunidad de coincidir en un viaje con Kevin de Bruyne.
No obstante, O Globo afirma que la dirigencia mantiene una lista interna donde figuran los jugadores con antecedentes de mala conducta. El seguimiento sobre Plata se intensificó desde la llegada del DT Leonardo Jardim, y la salida de Filipe Luís, quien previamente lo había respaldado y optado por un manejo menos estricto de los casos de indisciplina.
Otro foco de atención mediática sobre Plata surgió tras la aparición de un video en la cuenta de Instagram de la influencer y modelo brasileña, Giulia Arruda.
En las imágenes que publicó la modelo, ambos aparecen juntos y rápidamente alcanzó notoriedad en redes sociales. Se escucha al futbolista manifestar: "En qué lío me metí", mientras ella se parte de la risa.
La publicación reavivó rumores sobre una posible relación sentimental entre el jugador y la influencer, aunque la pareja no ha confirmado oficialmente el vínculo.
Giulia Arruda cuenta con más 40 mil seguidores en Instagram, se dedica a crear contenido y sería la nueva conquista del joven atacante de 25 años.
A pesar de la controversia en Brasil, Plata mantiene un rol activo en la selección de Ecuador que disputará la próxima Copa del Mundo. Durante la última fecha FIFA, disputó los 90 minutos en los empates ante Marruecos y Países Bajos, sumando una asistencia y llegando a 49 partidos internacionales y ocho goles con la 'Tricolor'.
El propio futbolista expresó: "Gracias a Dios tengo la oportunidad de venir y vestir la camiseta de la selección nacional. Para mí, siempre es un honor. Estar aquí con mis compañeros me hace olvidar todo lo que sucede afuera y también lo que pasa con mi equipo".
El futuro de Gonzalo Plata en el Flamengo se mantiene en suspenso, aunque su compañero Lucas Paquetá colgó una foto en Instagram en la que aparecen festejando con la intención de respaldarlo en este delicado momento de su carrera.