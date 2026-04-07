Estrella que jugará el Mundial, bajo la lupa: provocó un escándalo

No obstante, O Globo afirma que la dirigencia mantiene una lista interna donde figuran los jugadores con antecedentes de mala conducta. El seguimiento sobre Plata se intensificó desde la llegada del DT Leonardo Jardim, y la salida de Filipe Luís, quien previamente lo había respaldado y optado por un manejo menos estricto de los casos de indisciplina.