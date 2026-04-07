Messi y Cristiano ganan millonada: lo que cobraron por salir juntos en un comercial

La industria del fútbol y el entretenimiento se fusionaron de manera espectacular con el reciente lanzamiento mundialista de LEGO, que reunió a cuatro de las máximas estrellas del deporte.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé se convirtieron en los protagonistas de un comercial que no tardó en hacerse viral, capturando la atención de fanáticos y coleccionistas por igual.
El spot publicitario destaca a los jugadores interactuando con un trofeo de Copa del Mundo LEGO, mostrando escenas creativas que reflejan la pasión y la emoción del fútbol de alto nivel.
Más allá del comercial, la iniciativa incluye una línea de productos exclusiva inspirada en la Copa Mundial de la FIFA,
La réplica del trofeo de la Copa del Mundo se ha convertido en el centro de la colección, destacando por su nivel de detalle y la experiencia de construcción que ofrece a los aficionados.
Esta colaboración es parte de un acuerdo estratégico entre LEGO y la FIFA, que busca acercar los símbolos más icónicos del fútbol a los seguidores de todas las edades mediante productos interactivos y coleccionables.
Cristiano Ronaldo lidera la lista de ganancias derivadas de esta campaña, embolsándose la impresionante suma de $3,430,000 dólares, cifra que refleja su enorme influencia global y atractivo comercial.
Lionel Messi, por su parte, también recibió una cantidad destacable: $2,590,000 dólares, consolidando su estatus como uno de los jugadores más valiosos y reconocidos del planeta.
Kylian Mbappé, el joven talento del Real Madrid, no se quedó atrás y obtuvo $852,000 dólares por su participación en el proyecto, mostrando que su popularidad sigue creciendo internacionalmente.
Vinicius Jr., otra estrella del Real Madrid, también formó parte del comercial y percibió $325,000 dólares, cantidad menor que sus compañeros, pero que refleja su proyección como figura global.
La campaña de LEGO no solo sorprendió por reunir a estas estrellas, sino por el ingenio con el que se presentó cada escena, logrando que el fútbol y el juego creativo se unieran de manera memorable.
La diferencia en los montos recibidos por cada jugador refleja no solo la notoriedad individual, sino también el impacto que cada uno tiene en la audiencia y en el mercado global de publicidad deportiva.
El comercial se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, con fanáticos comentando no solo la creatividad del spot, sino también los impresionantes salarios que cada estrella obtuvo por su participación.
LEGO, al aprovechar el atractivo de Messi, Cristiano, Mbappé y Vinicius, ha logrado consolidar una estrategia de marketing que combina nostalgia, coleccionismo y la pasión por el fútbol en un solo producto.
En definitiva, esta iniciativa marca un precedente en la industria, mostrando cómo los íconos del deporte pueden trascender los estadios y convertirse en protagonistas de campañas globales que combinan entretenimiento y cifras millonarias.