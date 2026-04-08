Brasil toma decisión con Ancelotti previo al Mundial: revelan condición del DT

La Selección de Brasil ha tomado una decisión con Carlo Ancelotti y llegarán a un acuerdo antes del Mundial 2026.
A dos meses del Mundial, el balance del técnico italiano desde que asumió las riendas de la 'Canarinha', en mayo del año pasado, es de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
El último triunfo fue el jueves en un amistoso contra Croacia, en Orlando, salvado in extremis por Endrick, que salió desde el banquillo para forzar un penalti y dar una asistencia a Gabriel Martinelli que puso el definitivo 3-1 en el marcador.
No obstante, 'Carletto' tiene aún mucho crédito entre la prensa, la afición y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con la que tiene casi cerrada la renovación de su contrato.
Su extenso palmarés de títulos y su fama de brillante gestor de vestuarios saturados de estrellas han hecho posible que, hoy día, casi no existan críticas hacia su figura, pese a firmar un arranque por debajo de las expectativas.
Es por ello que, desde ESPN han desvelado detalles del nuevo contrato que le ofrecerán a Ancelotti, tiempo y salario que tendrá.
La Federación de Brasil le renovará el contrato al italiano hasta la Copa del Mundo del 2030.
Y es que, desde Brasil tienen todo el respaldo con el estratega, por lo que han llegado a un acuerdo para extender su relación, además de definir su tema salarial.
“Todos los detalles plasmados en el papel fueron acordados en conversaciones durante las últimas semanas”, revelaron a ESPN los directivos de la CBF.
“Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más”, confirmó Samir Xaud, presidente de la CBF hace unos días.
“La CBF no tiene problemas para renovar, yo tampoco tengo problemas. Cuando tenemos algo que queremos continuar, creo que no hay problema”, comentó Ancelotti ante los rumores de una posible renovación.
En la misma línea, desvelaron que el salario del italiano será de unos 11.5 millones de dólares anuales, el más alto de la historia para un entrenador de Brasil.
Asimismo, una de las peticiones que hizo Carlo Ancelotti para acordar su renovación, es que sus asistentes Paul Clement y Francisco Mauri, el preparador físico Mino Fulco y el analista Simone Montanaro tuvieran un aumento salarial.
El contrato constará de un total de cuatro años, dividido en dos partes: primero de dos años y una renovación automática, también de dos años.
La firma se hará de forma virtual y utilizando otros métodos para su validación. Brasil debutará en el Mundial 2026 ante Marruecos, posteriormente se enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia.