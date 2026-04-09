Traición al Real España, locura de Jeaustin, silla voladora y chica misteriosa

Las imágenes del polémico triunfo que obtuvo CD Choloma ante Real España en un partido donde el DT de la máquina hizo su show al extremo de renunciar.
El 11 titular del CD Choloma que hizo historia ya que por primera vez en la Liga Nacional pudieron vencer al Real España.
El 11 titular del Real España que se presentó al estadio Rubén Deras para enfrentar al CD Choloma.
La hermosa edecán Criss Pachecho robó suspiros en la previa del partido que comenzó a las 5:15 de la tarde.
La bella edecán Criss Pacheco enamoró con su belleza a los aficionados que llegaron al estadio Rubén Deras para presenciar el CD Choloma vs Real España.
La chica misteriosa que robó suspiros en Choloma.
El entrenador Jeaustin Campos explotó contra el arbitraje al extremo de que después del juego tomó la decisión de renunciar como DT del Real España.
El lateral zurdo Franklin Flores se encargó de abrir el marcador en Choloma en el cierre del primer tiempo.
En un polémico final, el CD Choloma le dio la vuelta y lo pudo ganar in extremis ante un Real España que terminó con dos expulsados.
Bryan Barrios fue el impensado héroe en CD Choloma ya que al minuto 90 pudo marcar el gol del triunfo de los maquileros sobre Real España.
CD Choloma se aferra a seguir en la primera división y el tema del descenso se puso al rojo vivo tras su triunfazo contra Marathón.
Traición a la máquina: En el tercer gol del CD Choloma fue captado sorpresivamente a un aficionado del Real España celebrando la diana en contra de su equipo.
Producto de tanta euforia, hasta una silla de plástico fue derribada por la plantilla del CD Choloma al momento de festejar el gol del triunfo.
El técnico del CD Choloma tuvo que levantar la silla que estaba tirada en el campo.
Al DT del Choloma le ayudaron a sacar la silla.
Jeaustin Campos pidió que revisarán el último gol del CD Choloma, cuando de todos es sabido que cada diana se revisa en el FVS. Al final no pasó nada y el tanto de los locales fue validado. Luego, el tico terminó tirando la tarjeta al césped.
Jeaustin Campos hizo su propio show: Se quejó del arbitraje, lanzó al suelo una tarjeta y terminó renunciando.
Inclusive Campos se marchó del terreno de las acciones cuando faltaban segundos para el final del juego.