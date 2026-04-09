El JTR invita a apadrinar estudiantes para su fiesta centenario

San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de sus 100 años de fundación, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) extendió este jueves una invitación a los exalumnos, empresas y población en general a sumarse a las actividades del centenario, a través del apadrinamiento de estudiantes para que puedan asistir a la cena conmemorativa. La iniciativa busca apoyar principalmente a alumnos de la jornada nocturna, quienes, debido a sus responsabilidades laborales y familiares, enfrentan limitaciones económicas para participar en las actividades del centenario. Wilson Mejía, director del instituto, explicó que el objetivo es promover una celebración inclusiva, que permita la participación de sus alumnos, en especial de aquellos que realizan un doble esfuerzo para continuar sus estudios y constituyen una parte fundamental para la comunidad educativa.

La cena bailable, que se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el centro de convenciones del hotel Copantl, será el cierre de una agenda conmemorativa cargada de sentimiento y orgullo reyista, que incluye un desfile y diversas actividades culturales. Bajo el lema “Cien años forjando generaciones”, la cena reunirá a egresados, docentes y estudiantes en un ambiente de gala. El valor del boleto es de L750 por persona e incluye la cena, música en vivo, presentaciones artísticas y el brindis conmemorativo.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa y apadrinar a un estudiante pueden hacerlo escribiendo a los correos: redaccion@laprensa.hn o denia.molina@laprensa.hn, para coordinar su participación en el proceso de forma ordenada y transparente. Cabe destacar que la agenda del centenario iniciará el sábado 2 de mayo con una misa de acción de gracias en la catedral San Pedro Apóstol de esta ciudad, acto solemne en el que se elevarán oraciones de agradecimiento por los 100 años de una de las instituciones educativas más importantes del país, que ha formado a destacados líderes hondureños.