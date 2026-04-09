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El JTR invita a apadrinar estudiantes para su fiesta centenario

La iniciativa busca facilitar la participación de los estudiantes de la jornada nocturna en la cena del centenario, promoviendo una celebración inclusiva. Conozca los detalles

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 16:31 -
  • Jacqueline Molina
El JTR invita a apadrinar estudiantes para su fiesta centenario

Profesores portan con orgullo el banner conmemorativo de los 100 años del instituto José Trinidad Reyes.

 Foto: Franklyn Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de sus 100 años de fundación, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) extendió este jueves una invitación a los exalumnos, empresas y población en general a sumarse a las actividades del centenario, a través del apadrinamiento de estudiantes para que puedan asistir a la cena conmemorativa.

La iniciativa busca apoyar principalmente a alumnos de la jornada nocturna, quienes, debido a sus responsabilidades laborales y familiares, enfrentan limitaciones económicas para participar en las actividades del centenario.

Wilson Mejía, director del instituto, explicó que el objetivo es promover una celebración inclusiva, que permita la participación de sus alumnos, en especial de aquellos que realizan un doble esfuerzo para continuar sus estudios y constituyen una parte fundamental para la comunidad educativa.

Con emotivo desfile inicia la celebración del centenario del JTR

La cena bailable, que se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el centro de convenciones del hotel Copantl, será el cierre de una agenda conmemorativa cargada de sentimiento y orgullo reyista, que incluye un desfile y diversas actividades culturales.

Bajo el lema “Cien años forjando generaciones”, la cena reunirá a egresados, docentes y estudiantes en un ambiente de gala. El valor del boleto es de L750 por persona e incluye la cena, música en vivo, presentaciones artísticas y el brindis conmemorativo.

En mayo se realizará un desfile para celebrar los 100 años de fundación del JTR.

En mayo se realizará un desfile para celebrar los 100 años de fundación del JTR.

 (Foto: Franklyn Muñoz)

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa y apadrinar a un estudiante pueden hacerlo escribiendo a los correos: redaccion@laprensa.hn o denia.molina@laprensa.hn, para coordinar su participación en el proceso de forma ordenada y transparente.

Cabe destacar que la agenda del centenario iniciará el sábado 2 de mayo con una misa de acción de gracias en la catedral San Pedro Apóstol de esta ciudad, acto solemne en el que se elevarán oraciones de agradecimiento por los 100 años de una de las instituciones educativas más importantes del país, que ha formado a destacados líderes hondureños.

Generaciones del JTR se darán cita en la fiesta de su centenario

Mientras que el domingo 3 de mayo se desarrollará el desfile del centenario, uno de los eventos más esperados, que contará con la participación de la emblemática banda del instituto José Trinidad Reyes e invitados especiales.

En el marco de la programación cultural, el viernes 8 de mayo se llevará a cabo una muestra artística que reunirá cuadros de danza de distintas regiones del país, así como delegaciones de El Salvador y Guatemala, resaltando la riqueza cultural y el intercambio regional.

Mejía reiteró el llamado a los exalumnos y empresas que durante años han respaldado a la institución a sumarse a las actividades, con el propósito de honrar la trayectoria del instituto y reunir a distintas generaciones en una celebración reafirma el legado histórico del JTR.

Desde Diario LA PRENSA expresamos nuestras felicitaciones al instituto José Trinidad Reyes en su centenario, y nos unimos con respeto y aprecio a esta histórica celebración. Cien años formando a generaciones de hondureños que han contribuido al desarrollo del país. Hoy, reconocemos y abrazamos ese legado que continúa inspirando excelencia, compromiso y orgullo nacional.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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