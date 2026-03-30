Generaciones del JTR se darán cita en la fiesta de su centenario

San Pedro Sula, Honduras.

Con una agenda cargada de simbolismo y actividades culturales, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) se alista para celebrar sus 100 años de fundación, consolidándose como una de las instituciones educativas más emblemáticas de Honduras.

El profesor Wilson Mejía, director del centro educativo, compartió que la programación del centenario ha sido concebida para honrar la historia del instituto y reunir a generaciones de egresados, docentes y estudiantes en una misma celebración.

Las actividades iniciarán el sábado 2 de mayo con una misa de acción de gracias en la catedral San Pedro Apóstol de San Pedro Sula, acto solemne que marcará el comienzo de la semana conmemorativa.

El domingo 3 de mayo se desarrollará el desfile del centenario, uno de los eventos más esperados, en el que participarán diversas bandas de marcha, tanto del instituto como de otros centros invitados.

Como parte de la agenda cultural, el viernes 8 de mayo se realizará una muestra artística con la participación de cuadros de danza de distintas regiones del país, así como de El Salvador y Guatemala.