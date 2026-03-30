Generaciones del JTR se darán cita en la fiesta de su centenario

Con una agenda cargada de simbolismo y actividades culturales, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) se alista para celebrar sus 100 años de fundación, consolidándose como una de las instituciones educativas más emblemáticas de Honduras.
El profesor Wilson Mejía, director del centro educativo, compartió que la programación del centenario ha sido concebida para honrar la historia del instituto y reunir a generaciones de egresados, docentes y estudiantes en una misma celebración.
Las actividades iniciarán el sábado 2 de mayo con una misa de acción de gracias en la catedral San Pedro Apóstol de San Pedro Sula, acto solemne que marcará el comienzo de la semana conmemorativa.
El domingo 3 de mayo se desarrollará el desfile del centenario, uno de los eventos más esperados, en el que participarán diversas bandas de marcha, tanto del instituto como de otros centros invitados.
Como parte de la agenda cultural, el viernes 8 de mayo se realizará una muestra artística con la participación de cuadros de danza de distintas regiones del país, así como de El Salvador y Guatemala.
Las actividades culminarán el 9 de mayo con una cena bailable, cuyo lema será: “Cien años forjando generaciones”, un evento que reunirá a exalumnos y miembros de la comunidad educativa en un ambiente de gala.
La velada se realizará en el centro de convenciones del hotel Copantl, en un horario de 7:00 pm a 1:00 de la madrugada, con un código de vestimenta formal acorde a la ocasión.
Mejía explicó que el valor de la entrada es de L750 por persona y que incluye la cena, así como presentaciones artísticas y música en vivo, además del histórico brindis de los 100 años.
Detalló que Para adquirir los boletos, los interesados deben depositar el monto de la entrada a la cuenta de Banpaís número: 21001057941-9, a nombre de Alejandro Enríque Lobo Alvarenga. Luego tienen que enviar el comprobante al WhatsApp: 9612-7427, o bien comprarlos en efectivo a través de miembros del comité organizador del centenario.
El director también extendió una invitación a exalumnos y empresas privadas a sumarse a la conmemoración mediante el patrocinio de boletos a estudiantes de la jornada nocturna, reconociendo que muchos de ellos combinan sus estudios con responsabilidades del hogar y laborales, lo que limita sus posbilidades de asistir a este tipo de actividades.
Esto con el objetivo de fomentar la inclusión y permitir que más miembros de la comunidad educativa formen parte de una celebración histórica tanto para el instituto como la ciudad de San Pedro Sula.