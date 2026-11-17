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Zonas sin luz el martes 17 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
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Policía Nacional ejecuta desalojo en colonia Belén de Cofradía
Redacción La Prensa
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Actualizado: 17 de noviembre de 2026 a las 10:11
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Redacción La Prensa
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