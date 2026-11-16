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Zonas sin luz el martes 17 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
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Sucesos
¿Cuál será el siguiente movimiento de “El Diablo” tras captura de su madre y hermana?
La audiencia inicial para Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ramos Rodas fue programada para el viernes 20 de noviembre, informaron las autoridades judiciales
Redacción La Prensa
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Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 16:11
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Redacción La Prensa
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