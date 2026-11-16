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“Soy inocente”: madre y hermana de “El Diablo” hablan tras su captura

La madre y la hermana de Esteban Gumercindo Rodas, señalado como supuesto líder del denominado cártel del Diablo, negaron tener vínculos con las actividades de esa organización criminal luego de ser capturadas en una operación policial ejecutada en Sulaco, Yoro.

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