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Zonas sin luz este domingo 15 de noviembre; consulte la lista
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Cámaras captan momento en que rapidito impacta de frente contra rastra en Villanueva
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un rapidito chocó de frente contra una rastra en la CA-5, en Villanueva, Cortés, dejando 14 heridos.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 19:11
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Redacción La Prensa
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