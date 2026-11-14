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Cámaras captan momento en que rapidito impacta de frente contra rastra en Villanueva

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un rapidito chocó de frente contra una rastra en la CA-5, en Villanueva, Cortés, dejando 14 heridos.

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