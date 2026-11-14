  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

¡JUSTICIA PARA VÍCTOR FIALLOS! Lo recuerdan en su cumpleaños tras ser asesinado en Cofradía

En el día en que cumpliría 61 años, alumnos y ecomunidad educativa recordaron al director Víctor Fiallos y exigieron justicia por su asesinato en Cofradía.

Últimos Videos