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Zona Grill 504 se alista para representar a Honduras en concurso de parrilla en Chile

El chef Josué Rosales brinda detalles de la participación de la delegación hondureña en concurso de parrilla en la Patagonia, Chile; además se refiere a la venta benéfica que realizan para recaudar fondos

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