*
Precio del dólar
*
Cortes de energía
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz el martes 17 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Policía de Honduras hará mapeos criminales para identificar estructuras delictivas
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 15:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Honduras
“Son una bendición”: Joselyn y la lucha de sus trillizos prematuros
Redacción La Prensa
Honduras
Director del JTR rechaza acusaciones de Educación y amenaza con acudir a los tribunales
Redacción La Prensa
Honduras
Las irregularidades que mantienen bajo revisión a centros educativos
Redacción La Prensa
Videos
Luis Suazo se luce con golazo y conquista título con el Sporting Braga Sub-19
Redacción La Prensa
Videos
Aumentan los asaltos a negocios en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
San Pedro Sula invertirá L500,000 en operativos contra la pólvora en Navidad 2026
Redacción La Prensa
Sucesos
Inicia proceso contra familiares de “El Diablo”
Redacción La Prensa
Mundo
¿Apagón mundial? Estados Unidos activará una alerta nacional este 17 de noviembre
Redacción La Prensa
Videos
presentan a la madre y hermana de Esteban Gumercindo, alias "El Diablo"
Redacción La Prensa
Videos
Papa León XIV concluye viaje a Perú con llamado en defensa de la Amazonía.MP4
Redacción La Prensa
Sucesos
“Soy inocente”: madre y hermana de “El Diablo” hablan tras su captura
Redacción La Prensa
Videos
“Hace tres años no lo veo”: madre de El Diablo
Redacción La Prensa