Costa Rica se salvó de irse a la B y vence a Haití en la Nations League

San José, Costa Rica.

La Selección de Costa Rica cerró su participación en la Concacaf Nations League con una importante victoria de 2-0 sobre Haití, en un partido disputado este domingo en el Estadio Ricardo Saprissa de San José. La Tricolor, dirigida de manera interina por Bryan Ruiz, salió decidida desde el comienzo y encontró rápidamente el camino del gol. Carlos Mora abrió el marcador al minuto 6, luego de aprovechar un tiro de esquina cobrado por Ronald Matarrita. El atacante apareció en el segundo palo y conectó de cabeza para vencer al arquero Josué Duverger.

Costa Rica mantuvo la presión y consiguió ampliar la ventaja antes de llegar a la media hora. Al minuto 21, Andrey Soto recibió un balón después de una combinación entre Yerlan Sosa y Ronald Matarrita, controló dentro del área y sacó un remate cruzado que terminó en el fondo de la portería haitiana. El 2-0 le permitió a Costa Rica manejar el partido con mayor tranquilidad ante un Haití que llegaba en gran momento. Los caribeños habían derrotado previamente a los ticos por 2-0 en Kingston y también venían de golear 4-1 a República Dominicana, por lo que el resultado representó una revancha para el conjunto costarricense.