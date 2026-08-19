Capturan a hombre con 90 libras de supuesta droga ocultas en una llanta en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre de 34 años, conocido con el alias de “El Gordo”, fue detenido por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), durante un operativo realizado en la aldea Monterredondo, sobre la carretera que conecta el departamento de Olancho con Tegucigalpa.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el individuo es señalado por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

Durante la inspección de una camioneta gris en la que se movilizaba el sospechoso, los agentes localizaron un compartimento que habría sido utilizado para ocultar un cargamento de 45 paquetes, con un peso aproximado de 90 libras de supuesta marihuana.