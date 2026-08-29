Marathón remonta al Génesis y corona una semana perfecta

La Paz, Honduras.

El Club Deportivo Marathón cerró una semana perfecta y confirmó que atraviesa un gran momento en este inicio de temporada. El conjunto verdolaga mostró carácter, reaccionó en el momento justo y este sábado remontó para derrotar 1-2 al Génesis en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, en un intenso partido correspondiente a la quinta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los esmeraldas llegaron a este compromiso con la moral en alto después de haber sellado días atrás su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Con el impulso de su buen momento internacional, Marathón afrontó el reto de la Liga Nacional y terminó consiguiendo tres puntos de enorme valor que le permiten mantenerse entre los grandes protagonistas del campeonato. Con el triunfo, el verde alcanzó 11 puntos en la clasificación, mantiene su condición de invicto después de cinco jornadas y se instala provisionalmente en la cima del torneo Apertura 2026, a la espera de lo que suceda en los demás partidos de la fecha.

Para Génesis, la derrota representa un duro golpe, especialmente porque significó su primera caída como local en el campeonato. El conjunto de La Paz tuvo la ventaja y durante varios momentos logró complicar al equipo verdolaga, pero no pudo mantener el resultado cuando llegó la reacción de los visitantes.

LAS ACCIONES

El encuentro comenzó con intensidad, aunque los dos equipos tuvieron dificultades para encontrar espacios claros en los primeros minutos. Génesis intentaba aprovechar el respaldo de su afición y Marathón buscaba hacerse con el control del mediocampo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera ocasión clara llegó al minuto 27 y fue para el conjunto local. Daniel Meléndez apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Araújo. El atacante logró anticiparse y remató hacia la portería, pero el cabezazo no llevó la potencia necesaria y el balón terminó en las manos del experimentado Jonathan Rougier. El portero verdolaga volvería a ser protagonista pocos minutos después. Al minuto 31, Camavinga recibió espacio fuera del área y sacó un potente disparo que llevaba mucho peligro. Sin embargo, Rougier respondió de gran manera y se lanzó para desviar la pelota, enviándola al tiro de esquina. Una intervención importante del guardameta para mantener el empate.

Génesis continuó buscando el gol y encontró su recompensa al minuto 39. Roger Sanders apareció completamente solo dentro del área y solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de las redes para poner el 1-0 a favor del equipo de La Paz. Génesis golpeaba primero y hacía valer su condición de local. La afición celebraba un gol que colocaba al conjunto local en ventaja antes del descanso.

COMPLEMENTO Y REMONTADA MONSTRUOSA

El segundo tiempo fue completamente diferente. Marathón regresó al terreno de juego con otra mentalidad, aumentó la intensidad, adelantó sus líneas y salió decidido a buscar el empate desde los primeros minutos. A los 48 minutos, un tiro libre ejecutado por Javier Rivera impactó en la barrera. El balón quedó suelto tras el rebote y Damin Ramírez apareció rápidamente para sacar un potente remate, el disparo terminó en el fondo de las redes y significó el 1-1. En el 53, Marathón aprovechó un error defensivo de Génesis. Jonathan Bueso presionó, logró robarle el balón al defensor Mosquera y quedó de frente ante la salida del guardameta local. El centrocampista remató antes de ingresar al área, la pelota golpeó en el poste y terminó entrando al fondo de la portería. En apenas cinco minutos, el equipo sampedrano transformó completamente el partido. De estar abajo en el marcador pasó a tener la ventaja y comenzó a manejar el encuentro con mayor tranquilidad.

Al minuto 83 llegó una oportunidad para los locales. El volante Josman Figueroa ingresó al área y sacó un zurdazo buscando sorprender, pero el remate se marchó completamente desviado. El pitazo final confirmó la remontada y decretó el triunfo del Marathón, que volvió a demostrar su carácter y dejó claro que está decidido a ser uno de los grandes protagonistas del torneo Apertura 2026. Los verdolagas atraviesan un gran momento, mantienen su invicto y cerraron una semana perfecta después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Génesis, por su parte, deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su próximo compromiso. En la sexta jornada, el conjunto de La Paz visitará al Juticalpa FC con la misión de reencontrarse con la victoria y recuperar los puntos que dejó escapar en casa.



Marathón regresará a San Pedro Sula para afrontar su siguiente desafío en la Liga Nacional. Los esmeraldas recibirán al Estrella Roja, uno de los nuevos integrantes del máximo circuito tras conseguir su ascenso para esta temporada. El conjunto sampedrano buscará aprovechar nuevamente su condición de local para prolongar su buen momento y continuar en la parte alta de la clasificación.

FICHA TÉCNICA

Génesis (1): Ronaldo Balanta; Kevin Pérez, Manuel Gamboa, Juan Mosquera (Carlos Arzú 76’), Gabriel Araujo; Roger Sanders, Edwin Maldonado, Denilson Núñez (Walter Martínez 76’), Daniel Meléndez (Josman Figueroa 60’); Elías Alderete y Ángel Alvarado (Bryan Félix 60’).

Goles: R. Sanders (39’).

Marathón (2): Jonathan Rougier, Natanael Martínez, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga, Tomás Sorto, Jonathan Bueso (Luis Montoya 85’), Damin Ramírez (Isaac Castillo 52’), Carlos Argueta, Nicolás Messiniti (Brian Farioli 85’) y Lester Cárcamo (Yeison Mejía 45’).