Agustín Auzmendi anota otra vez en Argentina: así fue su nuevo gol con Gimnasia

Buenos Aires, Argentina.

Agustín Auzmendi volvió a aparecer como protagonista con Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero argentino convirtió este sábado ante Tigre, por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina, para darle ventaja al conjunto platense desde el punto penal.

El exatacante de Motagua y Olancho FC no dudó en asumir la responsabilidad desde los doce pasos. Auzmendi ejecutó el lanzamiento con seguridad y colocó la pelota al costado izquierdo del larguero, dejando sin opciones al arquero.

Este tanto representa su tercer gol en el Torneo Clausura con la camiseta de Gimnasia. El atacante ya había celebrado frente a Aldosivi, en la tercera jornada, y posteriormente volvió a marcar ante Gimnasia de Mendoza, por lo que atraviesa un buen momento goleador en el fútbol argentino.