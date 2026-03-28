Entre girasoles y arqueología maya inician Semana Santa

Copán Ruinas

Cientos de hondureños comienzan a llegar este fin de semana a Copán Ruinas para aprovechar el feriado de Semana Santa en un entorno que combina campos de girasoles con el esplendor de la arqueología maya. El flujo de visitantes transforma la zona en un punto altamente concurrido de turistas nacionales que llegan a explorar Copán, un Patrimonio de la Humanidad, y los nuevos destinos que los empresarios del municipio que han creado para mantener el interés de los visitantes. Mauro Cueva, gerente de Paseo de los Girasoles, un destino turístico reciente en la región, dice que "este lugar, después del Parque Arqueológico de Copán, es el segundo más visitado por nacionales y extranjeros que desean disrutar del colorido de la naturalaza".

“Durante esta temporada especial, la finca prepara una serie de actividades para enriquecer la visita. Entre ellas destacan los paseos a caballo, perfectos para explorar el entorno natural, así como espacios diseñados para el descanso y la recreación”, explica. El ambiente cobrará más alegría, según él, "gracias a la marimba en vivo los días viernes y sábado santo, acompañada de un delicioso buffet que entrega una experiencia cultural y gastronómica exclusiva en la zona". "Aquí pueden probar una horchata de semillas de girasol, café de Copán, uno de los mejores del país; pizzas artesanales que se han vuelto populares en Copán, ofrecemos de maíz y tocino, también de pollo y loroco", dice Cueva. Quienes visitan Copán se alojan en los distintos hoteles de la ciudad y desde allí parten hacia el Parque Arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980. Este sitio representa uno de los centros más importantes de la civilización maya; con sus estelas, altares y arquitectura que revelan el avance de una sociedad milenaria.

De acuerdo con Zoila María Madrid Welchez, jefa del Sitio Arqueológico, Copán mantiene su poder de atracción sobre cientos de turistas en estos días. Sin embargo, ella advierte sobre las condiciones actuales: “Esta lloviendo y hay pasos aún sin arreglar”. Además de recorrer las plazas y templos principales, los turistas pueden ingresar al museo del parque arqueológico para apreciar piezas de alto valor arqueológico y estilístico. Entre las obras más impresionantes se encuentra la escultura del pelícano blanco comiendo un pez, procedente de la estructura Hijole, una de las creaciones tridimensionales más elaboradas del mundo maya.

Esta figura captura con detalle un ave acuática que sostiene un pez en el pico, testimonio de la maestría artística y simbólica de los antiguos habitantes de Copán.