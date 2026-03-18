Renovables, búnker o gas natural: ¿Cuál es la mejor opción para generar energía?

San Pedro Sula

En la medida que la población aumenta, se multiplican las actividades productivas, la demanda de energía se dispara y la presión sobre todo el sector energético incrementa para que genere la suficiente energía al alcance de todos los consumidores.

Frente a las alzas del petróleo en el mercado internacional, Honduras enfrenta un desafío clave en su sector energético: lograr un equilibrio estratégico entre las fuentes renovables, el búnker y el gas natural para garantizar un suministro confiable, económico y sostenible.

“Este incremento refleja una tasa de crecimiento promedio anual del 3.93%. De manera similar, la demanda de potencia máxima atendida ha mostrado una tendencia ascendente durante este período, aumentando de 1,126 MW en 2007 a 1,950 MW en 2024, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual alrededor del 3.10%”, plantea.

Según el Plan Indicativo de Expansión de la Generación 2026 – 2035, elaborado por Dirección de Planificación de la Expansión del Sistema del Centro Nacional de Despacho (CND) , “al analizar la evolución del consumo eléctrico durante el período 2007-2024 se observa un crecimiento significativo, el cual pasó de 6,271 GWh en 2007 a 12,558 GWh en 2024”.

Por otro lado, de acuerdo con ese documento, la capacidad instalada del sistema de generación de energía eléctrica mostró un crecimiento sostenido: de 2,829.9 MW (2021) pasó a 2,981 MW (2023), incrementó 4.96%. Para 2024, subió a 3,275.8 MW, impulsada principalmente por la incorporación de centrales térmicas de arrendamiento.

Samir Siryi, exdirector de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), explica que “al día de hoy, el país cuenta con una matriz energética en la cual la capacidad instalada es de 65% renovable y 35% no renovable, sin embargo, la generación de energía anual anda en un 50% cada uno”.

A criterio de Siryi, a partir de 2016, “las inversiones en nuevos proyectos de generación han disminuido realmente ha disminuido considerablemente” y esta ralentización ha impedido aprovechar plenamente el potencial renovable y ha mantenido una alta dependencia de plantas térmicas antiguas, muchas de ellas operando con búnker, un combustible costoso y contaminante.

"Es fundamental que Honduras apoye e incentive las inversiones, según la transición energética mundial, la cual supone la mayor penetración de energía renovable y la sustitución del búnker y el carbón por un combustible más limpio y más económico, como es el gas natural", afirma Siryi.

Esta visión alinea con tendencias globales que ven al gas natural como una transición hacia una matriz menos contaminante con mayor eficiencia, con menores emisiones y costos competitivos frente al búnker, especialmente en plantas de ciclo combinado que podrían reemplazar gradualmente las térmicas obsoletas.

Sin embargo, la energía renovable, aunque limpia y abundante en Honduras, no genera lo suficiente en momentos de problemas climáticos, como sequías prolongadas que reducen la producción hidroeléctrica o periodos de baja radiación solar y vientos débiles que afectan la solar y eólica. En esos escenarios, el sistema requiere respaldo firme para evitar apagones.

Por su parte, el búnker se vuelve especialmente problemático cuando el precio del petróleo sube, elevando drásticamente los costos de generación y afectando la tarifa eléctrica y la competitividad nacional, como ha ocurrido en crisis internacionales recientes.

Esta semana, como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente, el barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate, Intermedio del Oeste de Texas) ha llegado a superar los $100.