Honduras es uno de los mayores compradores de aguacates de Guatemala

San Pedro Sula

La insuficiencia en la producción nacional para cubrir la demanda interna posicionó a Honduras, en el último lustro, como uno de los cinco clientes de aguacate más relevantes para Guatemala. Según el documento Perfil Comercial del Aguacate 2025 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación guatemalteco, Honduras integra el grupo de los diez principales compradores de este fruto, compartiendo espacio con mercados como Países Bajos, Reino Unido, El Salvador y Estados Unidos, este último incorporado recientemente. Las adquisiciones hondureñas a Guatemala superan anualmente los 1.2 millones de dólares. Estas transacciones ocurren principalmente entre febrero y julio, con picos de volumen que exceden las 2,500 toneladas durante abril y mayo.

German Pérez, consultor agrícola y exministro de Agricultura, explica que la dependencia de las importaciones provenientes de México y Guatemala persiste debido a que el país no logra incrementar la superficie cultivada. Actualmente, las compras a Guatemala representan el 12% de un mercado de importación que supera los $17 millones anuales. México, el mayor productor mundial, provee más del 87% de ese total, de acuerdo con el documento denominado Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (PESAH) 2023-2043. Pérez detalló a Diario La Prensa que Honduras posee regiones con climas óptimos para el cultivo de la variedad Hass (como Intibucá, La Paz, Ocotepeque y la zona alta de Santa Bárbara); no obstante, el rubro exige inversiones considerables en sistemas de riego para áreas con escasez hídrica. "Ante el aumento sostenido del consumo, existe una oportunidad de inversión, pero el cultivo presenta desafíos: demanda grandes cantidades de agua, un factor crítico que en países como Chile ha provocado el desabastecimiento de comunidades enteras", señaló el experto. Respecto a la extensión agrícola, las cifras oficiales muestran discrepancias. El Censo Agropecuario Nacional 2023-2024 del INE registra 518.7 hectáreas en producción con una cosecha de 2,008 toneladas. Mientras PESAH 2023-2043 reportaba en 2022 una producción de 2,183 toneladas métricas en 546 hectáreas.