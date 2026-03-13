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Honduras es uno de los mayores compradores de aguacates de Guatemala

Hondureños consumen más aguacates de Guatemala, porque la producción nacional no cubre la demanda local

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 17:28 -
  • Juan Carlos Rivera
Honduras es uno de los mayores compradores de aguacates de Guatemala

Dado a que Honduras no logra aumentar el área cultivada y producir más se ve en la necesidad de importar aguacates de Guatemala y México para cubrir la demanda nacional.

 Foto : La Prensa
San Pedro Sula

La insuficiencia en la producción nacional para cubrir la demanda interna posicionó a Honduras, en el último lustro, como uno de los cinco clientes de aguacate más relevantes para Guatemala.

Según el documento Perfil Comercial del Aguacate 2025 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación guatemalteco, Honduras integra el grupo de los diez principales compradores de este fruto, compartiendo espacio con mercados como Países Bajos, Reino Unido, El Salvador y Estados Unidos, este último incorporado recientemente.

Las adquisiciones hondureñas a Guatemala superan anualmente los 1.2 millones de dólares. Estas transacciones ocurren principalmente entre febrero y julio, con picos de volumen que exceden las 2,500 toneladas durante abril y mayo.

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German Pérez, consultor agrícola y exministro de Agricultura, explica que la dependencia de las importaciones provenientes de México y Guatemala persiste debido a que el país no logra incrementar la superficie cultivada.

Actualmente, las compras a Guatemala representan el 12% de un mercado de importación que supera los $17 millones anuales. México, el mayor productor mundial, provee más del 87% de ese total, de acuerdo con el documento denominado Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (PESAH) 2023-2043.

Pérez detalló a Diario La Prensa que Honduras posee regiones con climas óptimos para el cultivo de la variedad Hass (como Intibucá, La Paz, Ocotepeque y la zona alta de Santa Bárbara); no obstante, el rubro exige inversiones considerables en sistemas de riego para áreas con escasez hídrica.

"Ante el aumento sostenido del consumo, existe una oportunidad de inversión, pero el cultivo presenta desafíos: demanda grandes cantidades de agua, un factor crítico que en países como Chile ha provocado el desabastecimiento de comunidades enteras", señaló el experto.

Respecto a la extensión agrícola, las cifras oficiales muestran discrepancias. El Censo Agropecuario Nacional 2023-2024 del INE registra 518.7 hectáreas en producción con una cosecha de 2,008 toneladas. Mientras PESAH 2023-2043 reportaba en 2022 una producción de 2,183 toneladas métricas en 546 hectáreas.

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Aunque la Secretaría de Agricultura y Ganadería, junto a la Cadena del Aguacate, impulsaron el cultivo mediante el Plan Nacional del Aguacate (PNAH) con la meta de alcanzar las 4,000 hectáreas, para 2026 la superficie apenas ronda las 2,500 hectáreas. Esta extensión genera cerca de 10,000 toneladas de diversas variedades, entre ellas Hass y tipos antillanos.

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Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

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