Presidente Asfura llama a fortalecer la unidad y cooperación de Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó el compromiso del país con la integración centroamericana, la cooperación regional y el desarrollo conjunto, durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La actividad se realizó ayer viernes, a pocos días de la conmemoración de los 205 años de la Independencia de Centroamérica y contó con la presencia de los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, además de miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.
Durante su intervención, Asfura destacó al BCIE como una expresión de la historia y visión compartida por los países de la región.
El mandatario señaló que Centroamérica representa alrededor de 50 millones de habitantes y destacó la importancia de fortalecer la unidad entre las naciones para impulsar el desarrollo y la prosperidad.
“Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó.
Asfura recordó que Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten 205 años de historia, raíces e identidad, pero también enfrentan el desafío de generar mayores oportunidades, seguridad y bienestar para sus poblaciones.
“Desde Honduras reafirmamos nuestro compromiso con la integración centroamericana, con la cooperación y el fortalecimiento de nuestros lazos que nos han unido siempre”, manifestó.
El presidente hondureño también se refirió al contexto económico internacional y consideró que los países de la región tienen la oportunidad de trabajar de manera conjunta para aprovechar su potencial.
“Si miramos juntos para adelante vamos a tener esa Centroamérica fuerte, grande y unida que todos queremos”, afirmó.
Asimismo, resaltó la importancia del respeto entre los gobiernos y los pueblos de la región y aseguró que Honduras mantendrá una política exterior enfocada en sus intereses nacionales y en la cooperación regional.
Asfura agradeció al BCIE y a las representaciones diplomáticas centroamericanas por promover espacios destinados a fortalecer los vínculos entre los países.
“Que estos 205 años sean la oportunidad para mirar hacia adelante y que recordemos juntos que somos fuertes y que el futuro de Centroamérica lo hemos construido, lo estamos construyendo y lo vamos a construir todos”, concluyó.