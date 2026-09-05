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Presidente Asfura llama a fortalecer la unidad y cooperación de Centroamérica

El mandatario hondureño participó en un evento del BCIE previo a la conmemoración de los 205 años de la Independencia centroamericana.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 08:43 -
  • Redacción La Prensa
Presidente Asfura llama a fortalecer la unidad y cooperación de Centroamérica

El presidente destacó ante representantes diplomáticos la importancia de fortalecer la integración, cooperación y desarrollo entre los países de la región.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó el compromiso del país con la integración centroamericana, la cooperación regional y el desarrollo conjunto, durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La actividad se realizó ayer viernes, a pocos días de la conmemoración de los 205 años de la Independencia de Centroamérica y contó con la presencia de los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, además de miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.

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Durante su intervención, Asfura destacó al BCIE como una expresión de la historia y visión compartida por los países de la región.

El mandatario señaló que Centroamérica representa alrededor de 50 millones de habitantes y destacó la importancia de fortalecer la unidad entre las naciones para impulsar el desarrollo y la prosperidad.

“Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó.

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Asfura recordó que Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten 205 años de historia, raíces e identidad, pero también enfrentan el desafío de generar mayores oportunidades, seguridad y bienestar para sus poblaciones.

“Desde Honduras reafirmamos nuestro compromiso con la integración centroamericana, con la cooperación y el fortalecimiento de nuestros lazos que nos han unido siempre”, manifestó.

El presidente hondureño también se refirió al contexto económico internacional y consideró que los países de la región tienen la oportunidad de trabajar de manera conjunta para aprovechar su potencial.

“Si miramos juntos para adelante vamos a tener esa Centroamérica fuerte, grande y unida que todos queremos”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia del respeto entre los gobiernos y los pueblos de la región y aseguró que Honduras mantendrá una política exterior enfocada en sus intereses nacionales y en la cooperación regional.

Asfura agradeció al BCIE y a las representaciones diplomáticas centroamericanas por promover espacios destinados a fortalecer los vínculos entre los países.

“Que estos 205 años sean la oportunidad para mirar hacia adelante y que recordemos juntos que somos fuertes y que el futuro de Centroamérica lo hemos construido, lo estamos construyendo y lo vamos a construir todos”, concluyó.

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