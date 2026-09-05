Presidente Asfura llama a fortalecer la unidad y cooperación de Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó el compromiso del país con la integración centroamericana, la cooperación regional y el desarrollo conjunto, durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La actividad se realizó ayer viernes, a pocos días de la conmemoración de los 205 años de la Independencia de Centroamérica y contó con la presencia de los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, además de miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.

Durante su intervención, Asfura destacó al BCIE como una expresión de la historia y visión compartida por los países de la región. El mandatario señaló que Centroamérica representa alrededor de 50 millones de habitantes y destacó la importancia de fortalecer la unidad entre las naciones para impulsar el desarrollo y la prosperidad. “Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse