Las frases más llamativas son las que escribía sobre el miedo a la tentación de poder. Francisco escribía: "Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo ... y junto con esto se iba atrasando el trabajo", de manera que se acumulaban los problemas y debía trabajar hasta tarde, explica Fernández que añade que era ese no saber decir que "no", asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente. En ese contexto, afirma: "Sentí claramente la voz del demonio" (25 de noviembre de 2018).