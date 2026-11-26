Pekín. China advirtió este jueves de que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos (EE.UU.) pueden elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y generar "riesgos sistémicos a largo plazo" para el crecimiento de la economía global.

El portavoz del Ministerio chino de Comercio He Yadong aseguró en rueda de prensa que la investigación abierta por Washington bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio constituye un "típico acto de unilateralismo", "daña gravemente el orden económico internacional" y "viola seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

Rechazó además las acusaciones estadounidenses de "sobrecapacidad" industrial y acusó a algunos países de utilizar ese argumento como "pretexto" para aplicar "políticas proteccionistas" y "politizar la competencia normal de mercado".

Según el portavoz, estas prácticas pueden "alterar la seguridad y estabilidad" de las cadenas industriales y de suministro globales, "elevar el nivel de inflación mundial" y perjudicar los intereses de empresas y consumidores.