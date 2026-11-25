Washington. El Representante de Comercio de Estados Unidos anunció nuevos aranceles a catorce economías, incluidas China, Japón y la Unión Europea, de hasta el 20 % por prácticas arancelarias que considera injustas y que desequilibran la balanza comercial bilateral.

La propuesta de nuevos aranceles, que se anuncian como parte de la sección 301 tras un período de revisión, afectará hasta en un 20 % adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento de hasta el 40 %, especialmente para hacer frente al exceso de producción de la industria china para empujar precios de competidores a la baja.

El Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció que estos aranceles a China podrían aumentar hasta el 40 % si no prosperan los acuerdos asociados a la tregua comercial acordada el verano pasado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Los aumentos de los aranceles también afectarán a economías aliadas como las de la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur, mientras que por el momento Estados Unidos decidió excluir del aumento de los gravámenes a México y Noruega.

Los anuncios de posibles aumentos arancelarios se deben a lo que Estados Unidos considera “capacidad en exceso” de esas economías y que afectan directamente a la producción industrial y de empleos en Estados Unidos en competencia.

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Según indicó Greer a CNBC, el anuncio de nuevos aranceles está en línea con acuerdos comerciales bilaterales, como el límite del 15 % acordado con la UE, Japón, Corea del Sur o Taiwán.