Teherán, Irán. Irán desmintió este miércoles las acusaciones de Israel de que busca desarrollar armas químicas y denunció que ese Estado pretende arrastrar a Estados Unidos a otra guerra mediante dichas alegaciones, cuando él mismo está "armado hasta los dientes con armas de destrucción masiva". "Un régimen armado hasta los dientes con armas de destrucción masiva acusa a Irán de intentar desarrollar armas químicas", criticó en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní denunció que Israel, que "se ha negado a unirse a cualquier convención que prohíba armas nucleares, químicas o biológicas" y posee "cientos de ojivas nucleares", pretende "engañar a EE.UU. para librar otra guerra". Araqchí defendió, además, que la República Islámica es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y miembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Así reaccionó el diplomático iraní a las afirmaciones del titular israelí de Defensa, Israel Katz, quien aseguró el martes que Teherán está desarrollando químicas y advirtió de que armas no permitirán que adquiera ese tipo de armamento, sin ofrecer pruebas o detalles al respecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Katz añadió que las fuerzas de Israel y EE.UU. se preparan para lanzar una ofensiva conjunta contra Irán, cuyos aviones ya están listos, aunque la decisión final corresponde al presidente estadounidense, Donald Trump.

La semana pasada, el propio Trump había amenazado a Irán con represalias sin precedentes después de que la cadena estadounidense CNN informara de supuestos aviones de Teherán para perpetrar un ataque con una "bomba sucia" o un arma química en Washington. La República Islámica rechazó esas informaciones y denunció que se buscaba fabricar un pretexto mediático para justificar nuevas agresiones contra sus infraestructuras vitales.