Nueva York, Estados Unidos. La cadena de grandes almacenes Macy's anunció este miércoles que pospone hasta el sábado su tradicional desfile de Acción de Gracias en Nueva York debido a la tormenta que azotará la zona y que traerá consigo fuertes lluvias y viento. "La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año", informó Macy's en un comunicado. El desfile, que este año cumple 100 años, estaba previsto para mañana por la mañana, pero ahora pasará a celebrarse el sábado a las 8:30 hora local (13:30 GMT).

Según señaló la prensa, la única vez que el desfile de Acción de Gracias de la Gran Manzana ha sido aplazado fue durante la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1944. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles de que la "fuerte tormenta costera", que tiene lugar en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, podría generar inundaciones, mareas altas extraordinarias y nevadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sistema se desplazará a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.