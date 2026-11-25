Madrid, España. En una campaña electoral centrada hasta ahora en vivienda, inmigración, corrupción y pensiones, el feminismo y la violencia machista tomaron protagonismo este miércoles en España, con motivo de la conmemoración en todo el mundo el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estas son las claves de este miércoles, a solo cuatro días de las elecciones generales del domingo 29.

CRUCE DE ACUSACIONES

Los diferentes partidos presentaron sus propuestas en política de igualdad y lucha contra la violencia de género, pero también aprovecharon para cruzar acusaciones y poner sobre la mesa los casos de machismo o acoso sexual surgidos en las filas del oponente. En el cruce de acusación, el presidente del Gobierno español y candidato del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, pidió al principal partido de la oposición, el PP conservador, que sea rotundo y expulse "de una vez por todas" a los alcaldes de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista, tras la denuncia de un exconcejal de su partido en un "caso flagrante de acoso sexual".

El PP también citó con nombre y apellidos a José Luis Ábalos, exministro socialista, como ejemplo del uso de la mujer como "mercancía". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para ello, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, se trasladó al Parador (hotel de propiedad estatal) de la ciudad española de Teruel, donde el PP afirma que "el todopoderoso ministro de Sánchez" llevó a "'amigas' para atender sus 'necesidades'". Mientras, el número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo en el edificio de plaza de España de Madrid donde los populares afirman irónicamente que el Gobierno "implementó su política de vivienda poniendo un pisito a Jéssica, otra de las 'amigas' de Ábalos".

La candidata presidencial del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, auguró que si el líder de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, logrará ser vicepresidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo domingo copiará la fórmula de Donald Trump y desplegará "un ICE" por las calles de España para "perseguir" a migrantes, feministas y personas LGTBI.

COLAU ADVIERTE DE UN ICE EN ESPAÑA

En una entrevista con EFE, Colau se mostró convencida de que, si tiene poder para ello, Abascal implantará un sistema similar al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cuyos métodos expeditivos recibieron críticas por el uso de la fuerza en sus operaciones. "Me pone los pelos de punta pensar que Abascal pueda ser vicepresidente de este país", afirmó Colau, exalcadesa de la ciudad de Barcelona.

VUELTA DE PUIGDEMONT

"Hemos podido derrotar tanto al Estado español como a la ultraderecha española", dijo el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuando anunció este miércoles que regresará a Cataluña el próximo 12 de diciembre, tras nueve años en Bélgica, país al que huyó tras el referéndum unilateral de independencia que impulsó en 2017.

Puigdemong volverá a Cataluña "nueve años después —concretamente 3,315 días, para ser exactos— de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat", señaló. "Gracias a los derechos garantizados por las instituciones europeas y la garantía de independencia de sus tribunales, hemos podido derrotar tanto al Estado español como a la ultraderecha española presentada como acusación particular", dijo Puigdemont sobre la aplicación definitiva de la Amnistía. El pasado lunes, el Supremo archivó el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y le eximió de toda responsabilidad penal por los hechos derivados del proceso independentista.



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Todos los partidos políticos, menos Vox, participan en las distintas manifestaciones que se llevan a cabo por toda España con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va de año, en España se han registrado ya 47 feminicidios. En ese contexto, el movimiento feminista volverá a salir a las calles divididas, como ha venido ocurriendo en los últimos años, con manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Esto se debe a las diferencias dentro del movimiento en temas como la ley trans, la prostitución y la ley del consentimiento, conocida en España como la ley de solo sí es sí. Aunque en otras capitales las marchas son unitarias.

EL DEBATE A CUATROY